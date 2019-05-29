Президент Ильхам Алиев: Нефтегазовые ресурсы Азербайджана представляют и будут представлять большой интерес для иностранных компаний сегодня и в будущем

29 мая 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовые ресурсы Азербайджана представляют и будут представлять большой интерес для иностранных компаний сегодня и в будущем.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019», а также IX Каспийской международной выставки «Энергетика и альтернативная энергия» в Бакинском Экспоцентре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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