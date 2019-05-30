В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас поздравил Президента Азербайджана.

"От имени Государства и народа Палестины, от себя лично передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице Вашему правительству и братскому народу Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю, чтобы этот праздник даровал Вам, Вашей стране и народу еще больший прогресс и благосостояние. Горжусь сильной солидарностью и братством, объединяющими наши страны и народы. Развитие этих связей, открытие новых горизонтов и расширение путей сотрудничества во взаимных интересах наших стран и народов всегда будет находиться в центре нашего внимания.

Прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов", - говорится в поздравлении.

Президент Польши Анджей Дуда направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От своего имени и от имени народа Польши сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем Республики.

Азербайджан и Польшу связывают исторические связи, сотрудничество, взаимопонимание и дружественные отношения. Надеюсь на дальнейшую интенсификацию как политических, так и экономических связей между Польшей и Азербайджаном. Наши отношения имеют большой потенциал. Надеюсь, что этот потенциал в дальнейшем будет еще более развиваться и реализовываться.

Уважаемый господин Президент, желаю Вашей стране и всем гражданам Азербайджана успехов, мира и всестороннего развития", - говорится в поздравлении Президента Польши.

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От своего имени и от имени народа Латвии передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами и в предстоящие годы будут развиваться, принесут благополучие и счастье нашим народам", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Передаю Вам и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Уверен, что наши связи и сотрудничество в различных сферах совместными усилиями в предстоящие годы еще более укрепятся,будут приносить пользу нашим народам.

Желаю счастья Вам и азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.

Президент Кении Ухуру Кениата поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Правительства и народа Кении сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана и передаю наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

В этот знаменательный день хотел бы отметить добрые и искренние отношения между нашими странами. Я высоко ценю усилия, направленные на развитие двусторонних отношений, в частности, углубление сотрудничества в области образования, торговли и экономики.

Желаю еще более тесного взаимодействия наших стран в интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – постоянного благосостояния", - говорится в поздравительном письме.

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров направлил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем Республики.

В этот знаменательный день желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, добра, мира и благополучия, а Вашему прекрасному краю – дальнейшего экономического процветания, сохранения и преумножения добрых традиций, развития духовности и культуры.

Успехов Вам во всех делах и начинаниях на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.

Заместитель Эмира Катара Абдулла бин Хамада Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"С чувством большой радости передаю Вам искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа Государства Катар и от меня лично передаем Вам и братскому азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья и благополучия, азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния, а также дальнейшего развития в предстоящие годы двусторонних связей наших стран", - говорится в поздравлении.

Президента Международной федерации фехтования Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Каждый год 28 мая Азербайджан отмечает один из ярчайших и знаменательных дней в своей истории – основание Азербайджанской Демократической Республики.

Ваша страна уверенно продвигается по пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Благодаря Вашей мудрой политике, дальновидности и широте мышления сегодня Азербайджанская Республика – динамично развивающееся государство, авторитет которого растет с каждым годом на мировой арене.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейшей плодотворной работы во имя процветания Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени грузинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем Республики.

С чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что Грузия придает большое значение дружественным отношениям с Азербайджанской Республикой. Надеюсь, что существующие между нашими странами дружба и сотрудничество будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за направленное поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение и желаю народу Азербайджана мира, благополучия и процветания№, - говорится в поздравлении.

Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени правительства и народа Шри-Ланки очень рад передать Вам, правительству и народу Вашей страны искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики.

От всей души надеюсь, что существующие между нашими странами дружба и тесное сотрудничество в предстоящие годы еще более укрепятся в интересах наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять пожелания Вам крепкого здоровья, счастья, личного благополучия, а народу Азербайджанской Республики – устойчивого прогресса и процветания", - говорится в поздравлениию

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От коллектива Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня Азербайджанской Республики.

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, многоуважаемый господин Президент, доброго здоровья, оптимизма, новых успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Азербайджанской Республики – процветания, мира и благополучия. Заверяем Вас, что телерадиокомпания «Мир» будет и впредь максимально, объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в республике", - говорится в поздравительном письме.

Президент Монтенегро Мило Джуканович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа Монтенегро и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю 28 Мая – Дня Республики, желаю дружественному народу Азербайджана и Вашей стране устойчивого развития и благополучия.

Монтенегро гордится дружественными отношениями с Вашей страной. Мы считаем эти отношения прочной основной для сближения наших народов и дальнейшего укрепления двусторонних связей. Убежден, что наши совместные усилия, направленные на налаживание прочного партнерства, будут придавать постоянный стимул расширению сотрудничества, служащего укреплению диалога между Азербайджаном и Монтенегро, а также поощрению таких общечеловеческих ценностей, как демократия и свобода, экономическому развитию и повышению уровня жизни граждан.

Уверен, что дружественный Азербайджан, сохраняющий стабильность под Вашим мудрым руководством, добьется новых успехов на пути всестороннего развития.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас в ближайшем будущем – во взаимно согласованное время - совершить визит в Монтенегро", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником – Днем Республики и передать наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

Создание первой демократической республики тюркского и исламского мира на Востоке с провозглашением Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года своей независимости, являясь поворотной точкой в славной истории азербайджанского народа, стало также примером для других народов.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств высоко ценит поддержку и помощь, оказываемую Вашим превосходительством деятельности Тюркского совета. Заверяю Вас в том, что Тюркский совет будет и дальше развивать многосторонние связи между Азербайджанской Республикой и другими тюркоязычными государствами, прилагать усилия для укрепления мира и безопасности в нашем регионе.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания по случаю этого исторического и знаменательного дня, а народу Азербайджана желаю благосостояния, процветания и счастья", - говорится в поздравлении.

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