В Баку подписаны азербайджано-польские документы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов c участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.



«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере фитосанитарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводству Республики Польша» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и ревизионный инспектор по здоровью растений и семеноводству Польши Анджей Ходковски.



«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша» подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства и развития села Польши Криштоф Ардановски.



«Соглашение об обмене и взаимной охране секретной информации между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Польша» подписали начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев и заместитель председателя Агентства внутренней безопасности Польши Криштоф Вацлавек.

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