Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании "Правительственного облака" (G-cloud) и мерах в сфере предоставления "облачных" сервисов (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована 3 июня в 21:53)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и мерах в сфере предоставления "облачных" сервисов.

Эта Концепция создана с целью создания и обеспечения деятельности "Правительственного облака" (G-cloud) в Азербайджане - исполнения пп.2.4.5 «Плана мер «Стратегической дорожной карты по развитию технологий и информационных технологий в Азербайджане», утвержденного указом Президента Азербайджана № 1138 от 6 декабря 2016 года.

При разработке Концепции был изучен международный опыт, оценена существующая в стране ситуация в этой области и проанализирована эффективность «Правительственного облака» для инфраструктуры информационных технологий.

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