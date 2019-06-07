БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определились полномочия новых коммерческих судов.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующие положения закреплены в новой главе закона «О судах и судьях», озаглавленой «Коммерческий суд» .

Согласно изменениям, новым коммерческим судам представляются полномочия по организации работы и управлению работой судебного аппарата, председательство на заседаниях, приём и увольнение сотрудников аппарата, руководство ведением судебной статистики, изучение и обобщение правовой ситуации и практики судебной деятельности, организация приема и рассмотрения предложений, справок и жалоб, а также другие полномочия, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики.

Таким образом, коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции, и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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