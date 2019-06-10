Азербайджан избран в межправительственный комитет ЮНЕСКО (ФОТО)

10 июня 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, выдвинувший свою кандидатуру от Восточно-европейской группы, избран членом межправительственного Комитета Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения на 2019-2023 годы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры.

Отметим, что на седьмой сессии конференции участников Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, проведенной в штаб-квартире ЮНЕСКО, Азербайджан был представлен делегацией во главе с замминистра культуры Севдой Мамедалиевой.

Напомним, что кроме Азербайджана, в Комитет выбраны представители Австрии, Дании, Бразилии, Эквадора, Сент-Винсент и Гренадины, Монголии, Буркина Фасо, Эфиопии, Сенегала и Катара.

Главная задача межправкомиссии, ежегодно собирающей на встречу отчетного характера представителей 24 стран-членов, придать импульс применению и поощрению Конвенции, принятой в 2005 году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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