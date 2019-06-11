Депутат: Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола

11 июня 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первые годы независимости республики бездарное управление тандема ПНФ-Мусават, их злоупотребление ситуацией в своих интересах, привели к тому, что Азербайджан мог расколоться и исчезнуть с карты мира, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ильхам Мамедов.
Мамедов подчеркнул, что ради собственных амбиций этот тандем не пожалел бы и молодежь: «В этой сложной ситуации азербайджанский народ обратился к Гейдару Алиеву за спасением. И великий лидер вернулся в Баку, предотвратил пришедшую в неуправляемое состояние братоубийственную войну, спас Азербайджан от раскола. Любовь к Азербайджану и азербайджанскому народу придала великом лидеру сил для спасения родины. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Милли Меджлиса. Народ возлагал большие надежды на великого лидера, и они оправдались - в стране была восстановлена общественно-политическая стабильность, во всех сферах началась созидательная работы».

Депутат подчеркнул, что после возвращения в Баку, Гейдар Алиев донес до иностранных лидеров правду об азербайджанских реалиях, о которых затем узнал весь мир: «Общенациональный лидер разработал концептуальный план всестороннего развития страны. И сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, слово Азербайджана обрело значительный вес на международной арене, и мир признал азербайджанские реалии», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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