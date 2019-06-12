Хикмет Гаджиев: Единственный путь выхода из кризиса для Армении проходит через урегулирование конфликта

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне в Атлантическом совете – одном из влиятельных аналитических центров США - прошло мероприятие, посвященное внешней политике Азербайджана, соообщает Trend.

Принявший участие в мероприятии заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент выступил на тему азербайджано-американских отношений Затем состоялась беседа заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с учредительным председателем Глобального энергетического центра Атлантического совета, экс-послом США в Азербайджане Ричардом Морнингстаром.



Джордж Кент рассказал о стратегическом значении азербайджано-американских связей, охарактеризовал Азербайджан, как важного партнера, отметил сотрудничество, успешно продолжающееся в сфере обеспечения безопасности, энергетического и экономического развития между двумя странами, высоко оценил растущее в последнее время число официальных встреч и расширение диалога между Азербайджаном и США, как показатель развития отношений, а также, от имени американского правительства выразил признательность Азербайджану за значимую поддержку, в миротворческих операциях НАТО.



Он добавил, что США - сторонник мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и остаются верными посредническим усилиям в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта позволит обеспечить мир и благополучие в регионе.



Затем на панели под управлением экс-посла США в Азербайджане Морнингстара выступил Хикмет Гаджиев, рассказавший об основах внешней политики Азербайджана, стратегической позиции страны, отношениях со странами региона, реализуемых энергетических и транспортных проектах, а также ситуации вокруг процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Гаджиев отметил, что, несмотря на сдержанную и разумную позицию азербайджанского руководства, правительство Пашиняна не демонстрирует серьезную позицию в решении конфликта, наоборот, проявляет склонность к обращениям и шагам, обостряющим обстановку. В этом контексте Гаджиев проинформировал о последних провокациях Армении на линии соприкосновения войск, приведших к гибели азербайджанских военнослужащих, подчеркнул, что эти шаги направлены на срыв переговорного процесса. Перечисляя экономические трудности, которые сегодня переживает Армения, Гаджиев подчеркнул, что решение конфликта принесет пользу, в первую очередь, самой Армении, что единственный путь ее выхода из сложившейся ситуации проходит через урегулирование конфликта, но, к сожалению, пока ни Армения, ни армянская диаспора это не осознают. Гаджиев также напомнил, что, участвуя в мирных переговорах, Армения параллельно продолжает незаконную деятельность на оккупированных азербайджанских территориях, подчеркнул важность акцентирования внимания международного сообщества на этом вопросе.



В заключение Гаджиев ответил на вопросы аудитории, во ходе которых армянские лоббисты задавали ему провокационные вопросы. В ответ завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана донес до аудитории захватническую и противоречащую нормам международного права суть политики Армении.



Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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