Асаф Гаджиев переизбран генсеком ПА ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - На 53-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку состоялись выборы генсека ПА ОЧЭС, сообщает в четверг Trend.

Были выдвинуты две кандидатуры – действующего генсека Асафа Гаджиева и дипломатического помощника председателя парламента Греции Спироса Теочаропулоса. Гаджиев был переизбран генеральным секретарем ПА ОЧЭС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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