Главы диппредставительств находятся в поездке в Шекинском и Загатальском районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана 27-28 июня организовал очередную поездку в регионы для более 50 руководителей диппредставительств, функционирующих в Азербайджане, и их супруг, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

На этот раз поездка организована в Шекинский и Загатальский районы.

В рамках поездки иностранные дипломаты ознакомятся с Государственным историко-архитектурным заповедником «Юхары Баш», Дворцом шекинских ханов, Центром керамики и прикладного искусства "ABAD", "Юхары Карвансарай", Азербайджанской промышленной корпорацией "Şəki Şərab" и древним Албанским храмом в селе Киш Шекинского района.

В Загатальском районе они посетят Центр Гейдара Алиева, Историко-культурный заповедник, "Парк Гейдара", Площадь Деде Горгуд, Албанскую церковь, историко-краеведческий музей, завод по переработке фундука, ООО "Azroze" и "Azərtütün".

Напомним, что эти поездки организуются с целью ознакомления с развитием регионов страны, социальными и экономическими проектами, осуществляемыми в регионах, и с развитием туризма.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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