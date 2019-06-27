Парламент Азербайджана утвердил полномочия коммерческих судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены полномочия и заработные платы судей создаваемых коммерческих судов. Этот вопрос нашел отражение в дополнении к закону «О судах и судьях», обсуждавшемся на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно дополнению, новым коммерческим судам предоставляются полномочия по организации и управлению работой судебного аппарата, председательству на заседаниях, приёму и увольнению сотрудников аппарата, изучению и обобщению правовой ситуации и практики судебной деятельности, организации приема и рассмотрения предложений, справок и жалоб, а также другие полномочия, предусмотренные законодательством Азербайджана.

В соответствии с другим, новым Положением, коммерческий суд будет состоять из председателя и судей. В коммерческом суде может быть представлено 12 и больше судей.

Что касается заработной платы, то председатели коммерческих судов, как и председатели судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, военных судов, будут получать материальное обеспечение в размере 80 процентов должностного оклада председателя Верховного суда – 1824 маната

После обсуждений дополнение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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