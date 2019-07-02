БАКУ/Trend/ - Основной целью проводимых в Азербайджане реформ является эффективная охрана прав и свобод граждан.

Об этом сказал начальник отдела по поддержанию государственного обвинения в судах апелляционной и кассационной инстанций управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Мурват Гасанов, передает во вторник Trend.

Гасанов отметил, что, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества", внесены изменения в ряд законов.