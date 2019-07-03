Абульфас Гараев: ЮНЕСКО готово предпринять более серьезные шаги в отношении исторических памятников в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - В ЮНЕСКО выразили готовность предпринять более серьезные шаги в отношении исторических памятников в Нагорном Карабахе. Об этом в среду сообщил Trend министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

«Мы серьезно ставим перед всеми членами ЮНЕСКО вопросы, о необходимости защиты образцов культурного наследия на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, систематически информируем их. Этот вопрос был поднят на встречах гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, как с Президентом Ильхамом Алиевым, так и с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. ЮНЕСКО выразило готовность предпринять более серьезные шаги в отношении исторических памятников в Нагорном Карабахе, и эта работа будет обсуждаться организацией и нашими дипломатами», - сказал Гараев.

Министр добавил, что это непростой процесс: «Однако, главное, что им стали понятны азербайджанские реалии, и, что нас беспокоит состояние нашего культурного наследия на оккупированных территориях. В связи с тем, что мы являемся одним из активных членов ЮНЕСКО, организация не может остаться равнодушной к этому вопросу. Надеемся, что по окончании сессии, в последующие месяцы, обсуждения по этому поводу будут продолжены».

Отметим, что на 43 сессии участвуют свыше 2500 высших представителей иностранных стран и международных организаций из свыше 180 стран мира.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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