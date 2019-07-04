На 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был принят ряд решений о культурных и природных памятниках Пакистана (ФОТО)

4 июля 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На заседании 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в первой половине дня четвертого июля были обсуждены вопросы касающиеся ряда стран.

Были обсужденные исторические памятники в городе Лахор, сады Форт и Шаламар в Пакистане, передает в четверг Trend. Согласно заявлениям, линия метро, которую планирует провести местное правительство, может серьезно повредить исторические памятники в Лахоре. В то же время, уничтожение растительности в садах Форт и Шаламар окажет негативное воздействие на флору и фауну. Было отмечено, что город Лахор, являющийся административным центром провинции Пенджаб, расположен на берегу реки Равви у границы с Индией, и, что охрана культурного наследия этого древнего города очень важна.

Представитель Пакистана заявил, что он верен охране культурного наследия страны, добавив, что в апреле текущего года, при участиии международной миссии, был произведен осмотр этой территории. Ряд указанных проблем уже разрешен, и в дальнейшем, работа в этом направлении будет продолжена. В результате обсуждений, Пакистану дали срок на устранение вышеуказанных недостатков.

Далее, был обсужден ряд вопросов касающиеся Китая, Шри-Ланки, Таиланда, Японии, Узбекистана, Индонезии, Бангладеша, Непала и других стран азиатско-тихоокеанского региона. Была отмечено, что следует принять охранные меры для предотвращения загрязнения водных источников и воздуха в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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