В рамках сессии ЮНЕСКО прошли обсуждения на тему "Достижение мира через наследие"(ФОТО)

6 июля 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в рамках сессии ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре состоялось мероприятие итальянского Фонда Ромуальдо Дель Бьянко на тему "Достижение мира через наследие".

Мероприятие было посвящено созданию механизмов для устойчивого развития территорий, на которых распологаются образцы культурного наследия, их агитации и охране, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство культуры.

Председательствующий на 43-й сесии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, министр культуры Абульфас Гараев сообщив, что были проведены продуктивные обсуждения в направлении оценки номинаций и их внесения в Список всемирного наследия заявил, что итальянская делегация активно участвует в работе сессии.

Было отмечено, что Фонд Ромуальдо Дель Бьянко активно участвует в сферах культурного наследия..

Выступившие на мероприятии, генеральный секретарь фонда Симеоне Джиометти, вице-президент Шарлотта Дель Бьянко, директор отдела по памятникам İCCROM (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей) Джозеф Кинг отметили важность мероприятия.

Был обсужден ряд вопросов о роли образцов культуры в достижении межкультурного диалога, использовании и охране архитектурных памятников для устойчивого развития, сохранения и использования культурных памятников.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: )

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