В Азербайджане проводится встреча с экспертами НАТО

9 июля 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному плану действий Азербайджан-НАТО по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) в Военной Академии Вооруженных сил Азербайджана проводится встреча между экспертной группой НАТО и профессорско-преподавательским составом специальных военно-учебных заведений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе мероприятия, которое продлится до 10 июля, экспертной группой НАТО представляются презентации по принципам дистанционного обучения, созданию его платформы и учебных модулей, а также проводятся практические занятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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