В правила использования государственного флага Азербайджана вносятся уточнения

12 июля 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обновлены требования по правилам использования государственного флага Азербайджана.

В законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» вносятся изменения уточнительного характера, сообщает в пятницу Trend.

В ходе сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) были упразднены первая (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая (утвердить положение о Государственном флаге Азербайджана) части закона «О Государственном флаге Азербайджана».

Вносится поправка в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с цветом Pantone 306C цветного каталога "Panton", красного цвета с цветом Pantone Red 032C, зеленого цвета с цветом Pantone 362C) была исключена.

Поправки утверждены после обсуждений в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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