Наследникам создателей АДР вручены медали (ФОТО)

13 июля 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Госкомитете по работе с диаспорой наследникам Азербайджанской демократической Республики (АДР) были вручены юбилейные медали по случаю 100-летия АДР, сообщает в субботу Trend.

В церемонии награждения приняли участие глава парламентского комитета по культуре, директор Музея литературы имени Низами Гянджеви, член Союза писателей Азербайджана Рафаэль Гусейнов и глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о заслугах создателей АДР, выразил признательность главе государства за награждение их наследников юбилейными медалями.

В свою очередь внук первого министра АДР по транспорту железных дорог, почте и телеграфу Худадат бека Меликасланова, дирижер, народный артист Азербайджана Рамиз Меликасланов и внук автора слов Государственного гимна Азербайджана, поэта Ахмеда Джавада Анар Ахундзаде выразили глубокую признательность главе государства за оценку, данную заслугам их дедов, а также оказанное им внимание.

Среди удостоенных юбилейной медалью и Абульфаз Бахадури – один из активных представителей азербайджанской диаспоры в США.

Напомним, что медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)» могут награждаться наследники лидеров АДР, а также граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в исследовании и пропаганде АДР, в сохранении и развитии государственной независимости Азербайджана, а также в общественно-политической жизни страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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