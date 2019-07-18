Посольство: Информация о военном сотрудничестве между Ираном и Арменией безосновательна

БАКУ/Trend/ - Информация , распространенная в последнее время некоторыми новостными сайтами Азербайджана, о военно-техническом сотрудничестве между Ираном и Арменией не имеет никаких оснований.

Об этом сообщили в четверг Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Как говорится в сообщении, посольство, настаивая на необходимости развития и сохранения сотрудничества между двумя дружественными соседними странами, заявляет, что Иран всегда был сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана. В тоже время, диппредставительство Ирана осуждает любой шаг, могущий повредить региональному миру и стабильности.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.