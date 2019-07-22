Премьер-министр: Современная азербайджанская пресса, переживает период развития, в соответствии с достижениями во всех сферах

БАКУ/Trend/ - Наша национальная пресса, отмечающая 144-летие, берет начало с газеты "Экинчи", которая была впервые издана выдающимся интеллигентом, публицистом Гасанбеком Зардаби 22 июля 1875 года на азербайджанском языке и была нацелена на просвещение общества. С тех пор, пройдя тернистый путь, азербайджанская печать играет роль зеркала, отражающего взгляд общества на процессы. А современная азербайджанская пресса, в соответствии с достижениями во всех сферах, переживает период своего развития.

Как сообщает в понедельник Trend, этими мыслями поделился в "Twitter" премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Он отметил, что азербайджанская пресса имеет исключительные заслуги в деле агитации за национально-духовные ценности, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, а также в вопросах внешнеполитических интересов страны, в особенности, донесении до мирового сообщества истины об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и обеспечении национальной информационной безопасности.

"Поздравляю всех представителей медиа с Днем национальной прессы, желаю им здоровья, успехов в их ответственном деле", - написал премьер-министр.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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