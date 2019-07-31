Али Ахмедов об утраченных иллюзиях оппозиции

БАКУ /Trend/ - Становление Азербайджана как одного из успешных молодых государств, обретших независимость в конце ХХ века – это общепризнанная в мире реальность. Увеличить экономику в 3,5 раза, многократно повысить уровень жизни населения, полностью обновить облик страны благодаря грандиозным инфраструктурным проектам, завоевать звание самой реформаторской страны и достичь других успехов удалось не всем молодым государствам.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

Али Ахмедов отметил, что всего за 15 лет Баку превратился в один из красивейших городов мира. «Азербайджан успешно реализовал идею нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти и другие реалии Азербайджана делают его крайне привлекательным, это популяризировало страну. Проведение страной множества культурных, гуманитарных, спортивных и других мероприятий мирового масштаба является одним из самых наглядных проявлений этой привлекательности. Другим примером этого может считаться непрерывный рост потока иностранных туристов в Азербайджан. Сегодняшний день Азербайджана прекрасен и страну ждет светлое будущее. Это необходимо не только признать, но и гордиться этим. Светлое будущее, которое ожидает страну, а значит и всех нас, радует народ и друзей Азербайджана, мобилизует на достижение еще больших успехов. А враги и недоброжелатели огорчаются, завидуют, готовят коварные планы против Азербайджана. Огорчение врагов где-то можно понять. Но вот непонятны досада оппозиции, переживание ею синдрома утраченных иллюзий. Оставим в стороне то, что она будто бы не замечает успехов Азербайджана, но непростительно то, что, позабыв о справедливости, оппозиция занимает место в одном ряду с теми, кто клевещет на страну. Еще никому не удавалось завоевать поддержку избирателей, клевеща на свое государство, свою страну и свой народ. Ложь, клевета, слухи - самые неудачные средства политической борьбы. История показывает, что избравшие этот путь вместо поддержки избирателей получают ненависть, становятся временным инструментом в руках отдельных внешних кругов, терпя в конечном итоге крах. Отрадно то, что Азербайджан уверенно движется к светлому будущему. Эту веру усиливают тесная сплоченность народа вокруг своего лидера Президента Ильхама Алиева, решительная поддержка политики главы азербайджанского государства», - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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