Представители МККК посетили армянского солдата-дезертира, сдавшегося азербайджанской стороне

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянского военнослужащего-дезертира, сдавшегося азербайджанской стороне.

Как сообщила Trend во вторник руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители МККК посетили 19 августа армянского солдата, перешедшего недавно линию соприкосновения войск. Посещение прошло в соответствии со стандартными правилами МККК.

Отметим, что утром 12 августа в Физулинском направлении фронта в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан армянский военнослужащий-дезертир Казарян Аро Хайкович.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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