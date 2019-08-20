Представители МККК посетили армянского солдата-дезертира, сдавшегося азербайджанской стороне

20 августа 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянского военнослужащего-дезертира, сдавшегося азербайджанской стороне.

Как сообщила Trend во вторник руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители МККК посетили 19 августа армянского солдата, перешедшего недавно линию соприкосновения войск. Посещение прошло в соответствии со стандартными правилами МККК.

Отметим, что утром 12 августа в Физулинском направлении фронта в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан армянский военнослужащий-дезертир Казарян Аро Хайкович.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанскими подразделениями на линии соприкосновения войск задержан армянский солдат-дезертир (ФОТО)
Политика 12 августа 18:13
Закир Гасанов встретился с главой представительства Красного креста в Азербайджане
Общество 9 июля 17:32
Минобороны: На линии соприкосновения царит относительное спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 10:19
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка
Нагорно-карабахский конфликт 29 июня 09:40
МККК придает большое значение диалогу с движением "Талибан"
Другие страны 21 мая 20:54
Представители Красного Креста в очередной раз навестили азербайджанских заложников
Политика 20 мая 11:36
Лента новостей
Банки Узбекистана за один день вновь повысили курс доллара
Финансы 11:56
Производство сахара в Азербайджане возросло в два раза
Бизнес 11:53
В Азербайджане возросло производство готовых металлических изделий
Бизнес 11:50
Азербайджан значительно нарастил транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 11:47
Еще 185 наследникам шехидов предоставят единовременные выплаты
Общество 11:39
В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой
Другие страны 11:36
Транспортно-логистическая компания Туркменистана выходит на европейский рынок
Бизнес 11:24
Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
Бизнес 11:22
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 11:21