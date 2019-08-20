Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)

20 августа 2019 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами спасательной группы ВМС Турции, которые совместно с соответствующими органами республики активно участвовали в поисках потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны, министр, выразив глубокие соболезнования семье, родственникам и близким погибшего пилота полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, особо подчеркнул, что с момента аварии усилия предпринимаемые в этом направлении, постоянно находились на контроле главы государства.

Закир Гасанов выразил благодарность руководству министерства обороны Турции, которое с первого дня аварии оказывало поддержку азербайджанской армии и, незамедлительно откликнувшись на обращение, направило группу специалистов в Азербайджан для участия в спасательных операциях.

По завершении встречи министр, высоко оценив решительность и профессионализм турецких специалистов, вручил им почетные грамоты и ценные подарки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
  • Минобороны Азербайджана поблагодарило турецкую сторону за участие в поисках самолета МиГ-29 (ФОТО)
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