Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)

22 августа 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Китая в нашей стране Го Минь.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр обороны пожелал ей успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается так же, как и в других сферах, генерал-полковник выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в Азербайджане, посол подчеркнула, что приложит все усилия для развития азербайджано-китайских отношений, в частности сотрудничества в военной области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также организации взаимного визита групп специалистов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
  • Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
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