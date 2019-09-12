Ханлар Фатиев: Каждый из нас должен трудиться в полную силу ради сохранения нашей государственности

12 сентября 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Очень позитивный факт, что правящая и оппозиционные партии, представители гражданского общества и руководители медиа-структур собираются и совместно обсуждают вопросы по дальнейшему укреплению принципов государственности, обеспечению территориальной целостности, полному установлению национальной солидарности в судьбоносных вопросах, улучшению социального благосостояния народа, повышению авторитета Азербайджана на международной арене. Такие встречи способны сыграть важную роль в предотвращении каких-либо негативных случаев, которые могут возникнуть в демократическом обществе.

Считаю, что диалоги такого рода должны продолжаться.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» Ханлар Фатиев, комментируя совместное заявление, принятое накануне в ходе круглого стола в Баку при участии правящей партии "Ени Азербайджан" и других политических партий, представителей медиа и гражданского общества на тему "Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане".

По словам депутата, для сохранения независимости Азербайджана, предотвращения какого-либо влияния извне с целью дестабилизации в стране, каждый гражданин должен демонстрировать единство.

“Заявление, принятое в ходе круглого стола, показывает, что всесторонняя и однозначная поддержка каждого гражданина в деле строительства армии и вооруженным силам, независимо от его политической принадлежности, необходима. Кроме этого участники мероприятия, поддерживают осуществляемые в стране реформы, а также считают важным их последовательность и продолжительность», - сказал Фатиев.

По его словам, защита независимости и стабильности в Азербайджане - долг каждого гражданина.

"Каждый из нас должен трудиться в полную силу, чтобы обеспечить стабильность в независимом Азербайджане, который построил общенациональный лидер Гейдар Алиев ценой тяжелого труда и политической воли, и защитить государственность, поддерживая целенаправленную политику Президента Ильхама Алиева, чтобы страна превратилась в мировую экономическую державу.

Азербайджан - страна, часть территорий которой оккупирована. Совместное заявление политических партий, гражданского общества и представителей медиа-структур с целью однозначной поддержки шагов, включая и военное решение, в направлении скорейшего освобождения азербайджанских территорий, оккупированных Арменией, очень важный шаг», - сказал Ханлар Фатиев

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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