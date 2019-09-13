Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана

13 сентября 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании был рассмотрен вопрос об изменении состава некоторых окружных избирательных комиссий.

После обсуждений было принято решение об изменении состава некоторых окружных избирательных комиссий.

Далее были внесены изменения в некоторые нормативные акты ЦИК. Эти изменения носят технический характер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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