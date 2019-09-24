Администрация Президента: Строительство государства социального благосостояния - стратегическая линия курса новых реформ главы государства

БАКУ/Trend/ - Успешное государственное управление зависит от научного комплексного изучения всех аспектов жизни, тенденций развития общественных отношений, определения факторов, способствующих переменам, нахождения оптимальных решений, гибкой реакции на перемены, правильного прогнозирования, определения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив. Эта трансформация проявляет себя в жизни, поведении, политике государств.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заведующая Отделом стратегических исследований и планирования Администрации Президента Саадат Юсифова во время конференции "Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении", организованной Центром социальных исследований.

Заведующая Отделом сообщила, что коренные перемены в жизни общества и государства всегда связаны с именами лидеров, осуществляющих эти преобразования. "Современный Азербайджан построен на принципах, определенных Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, на прочной основе государственности, созданной им. Именно на основе этих принципов Президент Ильхам Алиев определил долгосрочную стратегию устойчивого развития страны. Оценивая исторический путь развития Азербайджана, можно увидеть заново созданный в последние 16 лет Азербайджан", - сказала Юсифова.

Завотделом отметила, что сегодняшний Азербайджан также является страной, созданной "Контрактом века", 25-летие которого отмечалось несколько дней назад.

"На церемонии подписания "Контракта века" Гейдар Алиев сказал, что основа, заложенная этим соглашением, создаст условия для развития азербайджанского народа в 21 веке, его благоденствия, охраны суверенитета азербайджанского государства. Его мечты - это осуществленная сегодня реальность", - сообщила Саадат Юсифова.

Завотделом добавила, что время идет вперед и приносит новшества.

"В настоящее время мы переживаем очередной период промышленной революции, характеризующийся развитием цифровых технологий. Систематические реформы, осуществляемые в последние годы Президентом Азербайджана, нацелены именно на поэтапную реализацию этой трансформации. Эта работа выражается во внедрении социальных инноваций, в институциональных и кадровых реформах. Социальные инновации - это идеи, стратегии, технологии, направленные на решение вопросов, способствующих переменам. Социальные реформы предусматривают повышение качества жизни граждан, применение новых технологий и бизнес-моделей для усовершенствования социальной инфраструктуры на основе глобальных тенденций. Во время своих выступлений Президент неоднократно отмечал, что в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана. Не случайно, что построение государства социального благосостояния составляет стратегическую линию курса новых реформ главы государства", - отметила Саадат Юсифова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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