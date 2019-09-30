В Азербайджане меняются правила использования государственного флага

БАКУ/Trend/ - Меняются правила использования государственного флага Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим, в законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» вносятся изменения корректирующего характера

Первая (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая (утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджана) части закона «О Государственном флаге Азербайджана», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), были упразднены.

Вносится поправка в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с цветом Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с цветом Pantone Red 032C, зеленого цвета с цветом Pantone 362C) была исключена.

Поправки утверждены после обсуждений во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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