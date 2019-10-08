Главное управление полиции Баку распространило информацию в связи с пикетом

8 октября 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Организация, называющая себя Национальный совет демократических сил, и партия Народный фронт Азербайджана обратились в Исполнительную власть города Баку для проведения пикета с участием 50 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление полиции Баку.

Согласно информации, обращение было рассмотрено, участники собрания были проинформированы о том, что разрешено проведение мероприятия восьмого октября с 15:00 до 16:00 на территории между административными зданиями ИВ города Баку и Государственного экономического университета.

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