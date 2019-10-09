Огтай Асадов: Швейцария вложила в Азербайджан инвестиции в размере 860 млн долларов

БАКУ/Trend/ - Сегодня председатель Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

Как сообщает в среду Trend, поприветствовав гостей спикер сообщил, что Азербайджан и Швейцария являются дружественными и партнерскими странами.

"Наша страна придает особое значение углублению сотрудничества со Швейцарией, как с одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. В достижении наших связей до сегодняшнего уровня большую роль сыграли взаимные визиты на высоком уровне. Взаимные визиты президентов обеих стран в различные периоды, встречи в рамках Давосского всемирного экономического форума служат углублению наших отношений. На сегодняшний день между нашими странами подписано 23 документа.

В Азербайджане существует благоприятная инвестиционная среда. С 1995 года по сегодняшний день Швейцария вложила в Азербайджан инвестиции в объеме 860 миллионов долларов. В настоящее время в Азербайджане действуют 60 швейцарских компаний. Швейцарская компания Holcim осуществляет успешную деятельность на внутреннем рынке Азербайджана. Компания Stadler Rail участвует в строительстве завода по производству и ремонту поездов в нашей стране.

В прошлом году торговый оборот между Азербайджаном и Швейцарией составил 650 млн долларов. В течение января-августа этого года этот показатель превысил 1 млрд 300 млн долларов.

Сегодня Азербайджан играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы. После запуска проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс наша страна превратилась в важный транспортный узел, соединяющий Восток с Западом", - сказал Огтай Асадов.

На встрече спикер подчеркнул, что деятельность групп дружбы в парламентах обеих стран заслуживает одобрения. Взаимные визиты депутатов оказывают положительное влияние на развитие межпарламентских связей.

В ходе беседы было отмечено, что сегодня самой болезненной проблемой динамично развивающегося Азербайджана является нагорно-карабахский конфликт. Мы верим, что в скором времени этот конфликт найдет свое справедливое решение в рамках норм международного права, на основе принципов территориальной целостности стран.

Поблагодарив за искренний прием Председатель Совета кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье выразил удовлетворение переговорами, проведенными в рамках своего первого визита в нашу страну. Он сообщил, что Швейцария заинтересована в углублении связей с Азербайджаном в различных сферах. Расширение отношений на уровне парламентов служит общим целям. Успехи, достигнутые в этой области, оказывают положительное влияние на сближение наших народов, расширение экономического и культурного сотрудничества.

Отметив, что Швейцария поддерживает энергетические проекты, инициатором которых является Азербайджан, гость высоко оценил успехи, достигнутые нашей страной в годы независимости.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, интересующих стороны.

На встрече также присутствовали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев, посол нашей страны в Швейцарии Ханым Ибрагимова, посол Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре и другие официальные лица.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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