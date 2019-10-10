Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

В международном аэропорту Ашгабада Президента Ильхама Алиева встречали руководитель аппарата председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Бурутин, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмурад Оразгельдыев и другие высокопоставленные лица.

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