Генсек: Узбекистан еще больше диверсифицирует повестку Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Узбекистан еще больше диверсифицирует повестку Тюркского совета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом по итогам встречи глав МИД стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) сказал генеральный секретарь организации Багдад Амреев.

«Все наши усилия направлены на расширение экономического сотрудничества между нашими государствами. Недавно мы создали совместную торговую палату. Венгрия и Узбекистан сегодня официально присоединились к этой структуре. Главным событием этого заседания является первое расширение организации. Узбекистан становится полноправным членом. Мы уверены, что Узбекистан еще больше диверсифицирует нашу повестку дня», - сказал Амреев.

Он добавил, что в декларацию глав государств Тюркского совета, которая будет подписана завтра, включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета во встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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