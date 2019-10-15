При Президенте Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание

БАКУ/Trend/ - При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве во вторник прошло экономическое совещание.

На совещании обсуждены социально-экономические итоги девяти месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании.

В ходе обсуждений выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр по налогам Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

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