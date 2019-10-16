Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое.

"В страну вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых – иностранные. Азербайджан является государством с небольшим внешним долгом. Внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире.

Реформы, проводимые в экономической сфере, одобряются и международными организациями. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В настоящее время Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции. Так, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составляют 15 миллиардов, а инвестиции Турции в экономику Азербайджана – 12 миллиардов долларов США.

Сотрудничество между нашими странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, в транспортной сфере, естественно, является одним из важных направлений. Азербайджан – активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в строй в октябре 2017 года, является нашим совместным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Грузоперевалочная способность Бакинского международного морского порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. При необходимости грузоперевалочная способность порта может быть увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. В 2018 году из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено 8 миллионов тонн грузов", - сказал Президент Азербайджана.

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