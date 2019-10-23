Асим Моллазаде: Азербайджан донесет до стран-членов Движения неприсоединения принципы своей внешней политики

23 октября 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Основные направления внешней политики Азербайджана - установление сотрудничества и партнерства, обеспечение мира, соблюдение норм международного права.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Асим Моллазаде.

Он отметил, что председательствуя в организации, Азербайджан доведет до сведения сотрудничающих с ним государств именно эти принципы. По словам депутата, проведение XVIII саммита движения неприсоединения в Баку имеет большое значение для Азербайджана. Цель Азербайджана - развить свою международную деятельность в рамках норм международного права.

"Большое значение имеет то условие, чтобы мировые государства в своей политике полагались не на силу, а верховенство права. Чтобы они выбирали не политику давления на малые государства, а именно политику, служащую сотрудничеству и развитию. В Движении неприсоединения есть много стран, которые солидарны с Азербайджаном в этом вопросе. Сотрудничая с нами, они попытаются сформировать свои отношения без влияния постимпериалистической идеологии, но идеологии, служащей сотрудничеству, развитию и стабильности", - сказал Асим Моллазаде.

По его мнению, в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан вновь доведет до ряда стран свою стратегию, внешнюю политику и стратегические цели.

Напомним, что XVIII саммит Движения неприсоединения будет проведен 25-26 октября в Баку. 23-24 октября министры иностранных дел стран-членов обсудят вопросы по подготовке к саммиту.

В бакинском саммите Движения неприсоединения примут участие главы государств и правительств порядка 60 стран, а также руководители международных организаций.

Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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