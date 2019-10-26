Председатель Палаты Беларуси: У Движения неприсоединения есть значительный потенциал, чтобы стать одним из мощнейших локомотивов противодействия негативным тенденциям

БАКУ/Trend/ - У Движения неприсоединения есть значительный потенциал, чтобы стать одним из мощнейших локомотивов противодействия негативным тенденциям.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко в ходе второго дня XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Сегодня мир переживает очередной переломный этап. Глобальная политика становится все более хаотичной, беспорядочной и непредсказуемой. Сотрудничество между великими державами ослабевает, не осталось в стороне от проблем и Движение неприсоединения.

Противоречия государств-членов между собой по проблемам международной повестки дня уже стало рутиной и еще более усугубляется.

Этим подрывается его коллективный дух, способность выступать единой силой и действовать сообща. При этом постоянно множатся глобальные угрозы выживанию человечества. Будь то терроризм, изменение климата, распространение ядерного оружия и многое другое. Мы абсолютно убеждены, что у Движения неприсоединения есть значительный потенциал для того, чтобы превратиться в один из мощнейших локомотивов объединения и противодействия этим вызовам и негативным тенденциям», - сказал он.

Однако, по словам Андрейченко, в мире, где нет взаимного доверия и уважения этой цели не достичь.

«Нам предстоит восстанавливать это доверие, необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Главой Беларусского государства выдвинута инициатива о возрождении всеобъемлящего переговоного процесса о путях укрепления доверия между странами по аналогии с Хельсинксим процессом. Мы рассчитываем, что страны Движения неприсоединения позитивно откликнутся на эту инициативу.

Прежде всего, неприсоединившиеся страны должны четко сформулировать свое коллективное видение нового мирового порядка, построенного на принципах мира, справедливости и процветания для всех. Движение имеет опыт по продвижению подобных великих начинаний»,- сказал он.

Андрейченко отметил, что у Движения неприсоединения есть необходимый авторитет и политический потенциал.

«Учреждение в этом году резолюцией ООН «Дня многосторонности и дипломатии» подтверждает это.

Беларусь в этом контексте предлагает ряд идей. Во-первых, призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции «Видение мирового порядка». Эта встреча будет иметь большое символическое значение. Ведь в сентябре 2021 мы будем отмечать 60-летие Движения неприсоединения. Представляется важным, чтобы организация отметила эту дату принятием и последующей реализацией долгосрочного стратегического документа. Только активная позиция позволит Движению сохранить и укрепить свою законную роль в мировых делах. Во-вторых, предлагаем проведение в 2020 году «Дня многосторонности и дипломатии» к 75-летию основанию ООН. Этим, мы как Движение, сможем внести содержательный вклад в укрепление духа многосторонности в единственной универсальной международной организации – ООН. Беларусь готова к взаимодействию со всеми партнерами в целях преодоления вызовов и угроз современности. Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе, принципе суверенитета, территориальной целостности, равенства, мирного разрешения споров, неприменении силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств»,- подытожил он.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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