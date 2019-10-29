В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)

29 октября 2019 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проведено мероприятие, посвященное 96-летию образования Турецкой Республики.

Как сообщает во вторник Trend в мероприятии приняли участие председатель парламента Огтай Асадов, депутаты, представители дипломатического корпуса в Азербайджане.

В мероприятии, которое началось исполнением гимнов Азербайджана и Турции, выступили посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и Огтай Асадов.

Эркан Озорал зачитал письмо Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 96-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

В своем поздравлении Президент Турции сообщил, что в Турции с уважением чтят память людей сыгравших роль в победе на войне за независимость, во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком.

“В следующем году мы будем отмечать 100-летие образования Великого национального собрания Турции. Мы желаем покоя всем шехидам, которые пожертвовали собой во имя образования и защиты этого государства. Как государство и нация, мы в последние годы опять вступили в схватку за независимость. Операция «Источник мира», осуществляемая Турцией в настоящее время на севере Сирии, является частью этой борьбы. Сегодня продолжаются атаки на безопасность наших границ и экономику, мы ведем борьбу за независимость в другой форме. Турция преодолеет эти проблемы благодаря древним традициям государственности. Мы дошли до этого дня, преодолев преграды, стоящие перед нашей страной. Достигнув целей 2023 года мы создадим почву для того, чтобы будущие поколения достигли целей 2071 года. Еще раз поздравляю вас с 96-ой годовщиной провозглашения Турецкой Республики», - говорится в письме.

Отметим, что ежегодно 29 октября в Турции отмечается как День Республики.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
  • В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
  • В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
  • В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
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