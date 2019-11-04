Джамиль Гасанли настолько потерял совесть, что требует санкций против своей страны – депутат

БАКУ /Trend/ - Глава т. н. «Национального совета» Джамиль Гасанли настолько потерял совесть, что, находясь в США, требует от отдельных государств применения санкций против своего народа, государства, экономики своей страны, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Депутат отметил, что весь тюркский мир обеспокоен резолюцией Палаты представителей Конгресса США в связи с т.н. «геноцидом армян», и азербайджанская сторона выразила свою позицию на государственном уровне: "Но, к большому сожалению, вместо того, чтобы выразить солидарность со всеми тюркоязычными государствами, братской Турцией, Джамиль Гасанли проводит в США встречи, направленные против Азербайджана. Среди людей, с которыми он встречался, были и армяне, и проармянски настроенные лица. О чем думает Джамиль Гасанли, озвучивая призывы в США, чтобы против Азербайджана применялись санкции?! Ни один человек, любящий свой народ и свое государство, ценящий независимость и государственность страны, этого не сделает. Кто пострадает от этих санкций? Азербайджанское государство, азербайджанский народ, граждане. Какой человек, желающий добра и процветания своему народу, пожелает такого? И как после этого тот же Джамиль Гасанли, радикальная оппозиция, в частности Али Керимли, скажут, что "борются за народ"?!"

По словам Османова, призывы Джамиля Гасанли еще раз показали, что эти люди не любят Азербайджан, их не волнует судьба азербайджанского народа, территориальная целостность страны, нагорно-карабахская проблема: «Они открыто показали, что проводят враждебную политику против народа. Цель этих людей - любыми путями выполнять заказы армянского лобби, армянской стороны. Они вновь хотят анархии, произвола и экономического регресса в Азербайджане. Вне всякого сомнения, что азербайджанский народ никогда не поддержит этих радикалов. Они бойкотируются народом. Потому что народ стоит на страже независимости и государственности, и поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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