ЦИК Азербайджана провел семинар, посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку был проведен семинар, организованный Центральной избирательной комиссией (ЦИК) , посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии, которое было направлено на просвещение и усовершенствование деятельности членов экспертной группы, которая действует при окружных избирательных участках, с целью рассмотрения жалоб по поводу действий (бездействия) и решений, нарушающих избирательные права граждан, приняли участие члены ЦИК, уполномоченный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, члены экспертной группы при ЦИК и представители Секретариата.

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