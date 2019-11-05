В Баку обсудят вопросы упрощения визового режима с ЕС

5 ноября 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного заседания совместного комитета Азербайджан - ЕС обсудят вопросы упрощения визового режима. Об этом сообщил Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

По словам Даниилидиса, заседание пройдет в Баку 6 ноября.

Напомним, в сентябре Азербайджан и ЕС провели заседание совместного комитета по реадмиссии.

29 ноября 2013 года Европейский Союз и Азербайджан подписали соглашение об упрощении визового режима в рамках саммита стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство" в Вильнюсе. 28 февраля 2014 года ЕС и Азербайджан подписали соглашение о реадмиссии.

Восточное партнёрство — проект Европейского Союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Из шести государств-членов этого объединения три — Украина, Грузия и Молдавия - объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.

Регулирование отношений ЕС с его соседями основано на Глобальной стратегии ЕС и на обновленной Европейской политике соседства, которые указывают на необходимость сосредоточения усилий на повышении стабильности и устойчивости восточных соседей ЕС.

Задача нового стратегического рабочего плана состоит в определении деятельности ЕС и его шести стран-партнеров вплоть до 2020 года на основе совместных целей, сформулированных при создании Восточного партнерства на Пражском саммите в мае 2009 года.

В более широком контексте ВП стремится к достижению ключевых целей глобальной политики, перечисленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, определенных ООН, и в Парижском соглашении по климату.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
BP о разведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане
Энергетика 14:26
Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса
Экономика 14:17
BP пробурила 16 скважин для добычи в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 13:38
Азербайджан обогнал ряд развитых стран по эффективности авиатранспортных услуг
Экономика 13:38
Политолог: Азербайджан может продемонстрировать свои наработки и проекты на Международном конгрессе астронавтики в Баку
Политика 13:32
BP увеличила добычу газа на «Шах Дениз»
Энергетика 13:03
Лента новостей
BP о разведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане
Энергетика 14:26
Сахиль Бабаев: В 2020 г. ожидается рост выплат населению
Бизнес 14:22
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита
Тендеры 14:20
Через границу Казахстана с Китаем прошло рекордное количество поездов
Бизнес 14:17
Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса
Экономика 14:17
В Узбекистане началось строительство узбекско-китайского фармзавода
Бизнес 14:15
Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
Общество 14:13
"Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
Культура 14:05
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла
Общество 14:04