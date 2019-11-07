Партии Мусават и НФА действуют не в интересах народа, а внешних сил - депутат

БАКУ/Trend/ - У партии Мусават подрывные цели, как в отношении проведения митинга, так и по отношению к решению Исполнительной власти, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По словам Гулиева, в Азербайджане нет оснований, чтобы проводить митинг.

«С какими лозунгами они выйдут на митинг? Если с социальными, то Президент Ильхам Алиев на высоком уровне решает социальные вопросы, повышаются зарплаты, пенсии, пособия, они будут расти и в следующем году, открываются новые рабочие места. Если они собираются выходить в связи с экономическими вопросами, то в Азербайджане идет экономическое развитие, увеличиваются доходы госбюджета, продолжается реализация экономических проектов. Если планируют выходить с политическими лозунгами, то в Азербайджане обеспечены независимость, свобода и демократия. То есть, в Азербайджане нет необходимости в митингах, связанных с теми или иными вопросами. Если они хотят провести митинг по Нагорному Карабаху, то в Баку находятся посольства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, они могут спросить там, почему Минская группа не решает вопрос» - сказал депутат.

Гулиев подчеркнул, что цель организаторов митинга заключается не в этом. «Они хотят проводить митинги в запрещенных местах. Во всех странах мира, как и в Азербайджане, запрещено проводить митинги и другие массовые акции вблизи метро, охраняемых объектов, в местах массового скопления народа. Ну а если партия Мусават хочет проводить митинг перед станцией метро, значит она нацелена на создание противостояния, не признает закона, и собирается выступать против народа. Есть законы, которые должны выполнять все, в том числе, политические партии и общественные организации. Если бы Исполнительная власть не предоставила место для проведения митинга, то их права были бы нарушены. Но ведь место было выделено, какая разница, в какой части города? Они хотят просто ради интереса привлечь идущих по своим делам, отдыхающих и пользующихся метро людей, преподнеся их как свой электорат. С другой стороны, ни Мусават, ни ПНФА, ни одна из других партий этой группы не действует в интересах азербайджанского народа, они служат внешним силам. Создавать противостояние, конфронтацию в интересах только тех сил, которые недолюбливают Азербайджан».

Отметим, что Исполнительная власть города Баку, 06 ноября, ответив на обращение партии Мусават, разрешила провести митинг 10 ноября в поселке Локбатан, на улице 28 Мая, на территории Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи». Однако, Мусават перенесла митинг, мотивируя это тем, что недовольна выделенным местом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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