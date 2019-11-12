Президент Ильхам Алиев принял новых глав ИВ Ширвана, Зардаба, а также Сураханского, Ясамальского и Хатаинского районов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял Ильгара Аббасова в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти города Ширван, Мардана Джамалова – главы Исполнительной власти города Зардаб, Азиза Азизова – главы Исполнительной власти Сураханского района, Эльшада Гасанова – главы Исполнительной власти Ясамальского района и Рафига Гулиева –главы Исполнительной власти Хатаинского района Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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