Говхар Бахшалиева: Расходы на науку в 2020 году составят 193,7 млн манатов

13 ноября 2019 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вынесенный на обсуждение законопроект о "Государственном бюджете на 2020 год" - достаточно совершенный серьезный документ, подготовленный в соответствии с законом о бюджетной системе по всем параметрам.

Об этом в среду сказала Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Говхар Бахшалиева на сегодняшнем заседании парламента.

«Впервые доходы сводного бюджета составят 27,533 миллиарда, а расходы 29,488 миллиарда манатов, что выше показателя этого года на 7,7 процента. Важно, что снижен удельный вес нефтяных доходов, и соответственно вырос удельный вес ненефтяных. Другим важным вопросом является улучшение в стране бизнессреды, прекращение проверок в сфере предпринимательства и другие. Социальная ориентированность бюджета говорит о том, что увеличится размер выплат населению, будут осуществлены различные программы, в том числе будет расширена программа самозанятости. Достойно похвалы, что устойчивость маната находится в центре внимания, за последние три года курс маната по отношению к заребужной валюте крайне стабилен. Средства, выделенные на науку, составят в целом 193,7 миллиона манатов, что на 57,4 миллиона манатов или на 42,1 процента больше чем в 2019 году. Слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым во время встречи с академиком Акифом Ализаде, воодушевили научное сообщество», - сказала Бахшалиева.

С сожалением отметив, что ценные рукописи, принадлежащие нашему народу, были разграблены и вывезены из страны в различные времена, депутат сказала, что теперь они демонстрируются в фондах и музеях западных и восточных стран.

«Считаю, что мы должны вернуть эти рукописи, которые являются исключительным достоянием азербайджанского народа. Очевидно, что найти подлинники этих рукописей, крайне сложно. Но в таком случае, нужно вернуть в страну и объединить в едином центре их копии. Таким образом мы создадим условия для их всестороннего исследования», - подчеркнула Бахшалиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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