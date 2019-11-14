Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси

14 ноября 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) отправилась с визитом в Минск для участия в парламентских выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.

Как сообщает в четверг Trend, депутат Сахиба Гафарова примет участие в процессе по линии ПАСЕ, Ханлар Фатиев – в составе международной наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, а Тахир Миркишили – в составе международной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.

Депутаты, наряду с другими наблюдателями, посетят ряд избирательных пунктов, ознакомятся с созданными там условиями, будут следить за активностью граждан.

Визит завершится 18 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зияд Самедзаде: Изменения в Налоговый Кодекс нацелены на борьбу с уклонением от уплаты налогов
Экономика 15:49
Депутат: Благодаря проведению II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров в Азербайджане религиозные деятели ближе узнают нашу страну
Политика 15:42
Говхар Бахшалиева: Расходы на науку в 2020 году составят 193,7 млн манатов
Политика 13 ноября 19:56
Захид Орудж: Устранение несправедливой конкуренции — один из основных вопросов, поднятых главой государства
Политика 13 ноября 18:29
Депутат: Необходим контроль оборота и рекламы лекарств неизвестного происхождения
Общество 13 ноября 15:47
Пярвин Керимзаде: Увеличение бюджетных расходов является реальным проявлением развития
Политика 13 ноября 14:46
Лента новостей
В Узбекистане установили новую ставку единого таможенного платежа
Бизнес 18:50
Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие
Политика 18:41
В Узбекистане полным ходом идет строительство газопроводов
Энергетика 18:19
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Политика 18:04
Ариэль Коэн: Для развития проекта Транскаспийского трубопровода Туркменистан должен работать с Азербайджаном
Энергетика 18:04
Минэнерго США пересмотрело прогнозы по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 18:03
"Мусаватисты" и "Реалисты" обменялись оскорблениями по поводу "эмигрантского бизнеса"
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об осуществлении международных и внешних экономических связей между Азербайджаном и Свердловской областью
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ФОТО)
Политика 17:51