Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси

БАКУ/Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) отправилась с визитом в Минск для участия в парламентских выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.

Как сообщает в четверг Trend, депутат Сахиба Гафарова примет участие в процессе по линии ПАСЕ, Ханлар Фатиев – в составе международной наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, а Тахир Миркишили – в составе международной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.

Депутаты, наряду с другими наблюдателями, посетят ряд избирательных пунктов, ознакомятся с созданными там условиями, будут следить за активностью граждан.

Визит завершится 18 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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