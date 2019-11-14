Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси

БАКУ/Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) отправилась с визитом в Минск для участия в парламентских выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.
Как сообщает в четверг Trend, депутат Сахиба Гафарова примет участие в процессе по линии ПАСЕ, Ханлар Фатиев – в составе международной наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, а Тахир Миркишили – в составе международной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ.
Депутаты, наряду с другими наблюдателями, посетят ряд избирательных пунктов, ознакомятся с созданными там условиями, будут следить за активностью граждан.
Визит завершится 18 ноября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)
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