Депутат: Развитие и безопасность Нахчывана в центре внимания главы государства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Всестороннее развитие Нахчыванской АР сегодня в центре внимания Президента Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что во время приема председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова, Президент Ильхам Алиев затронул важнейшие вопросы.

"Президент отметил, что «Мы будем делать все необходимое для успешного и безопасного развития Нахчывана». Президент Ильхам Алиев также затронул вопросы усиления экспортного потенциала Нахчывана, повышения производства возобновляемой энергии и строительства армии. Считаю, что все это сыграет ключевую роль в развитии Нахчывана в будущем», - сказал Новрузов.

Он подчеркнул, что обновление инфраструктуры Нахчыванской АР, осуществление систематических мер в направлении создания современных учреждений, новых рабочих мест внесло значительный вклад в реализацию всесторонней и продолжительной концепции развития.

«Работы по созиданию и обустройству обрели в автономной республике широкий размах. Создаются новые парки, административные здания, в том числе, школы, детские сады, здравоохранительные учреждения, спортивные объекты, представительства ИВ и муниципальные здания. Все эти здания строятся в современном стиле, но с соблюдением национальных и местных архитектурных особенностей. Все объекты обеспечены современной системой коммуникации, в том числе, высокоскоростным интернетом.

Сельское хозяйство, туризм, ИКТ, перерабатывающая промышленность являются приоритетными сферами в Нахчыване. Эксперты особо отмечают значимость сельскохозяйственной сферы. Так как, около 70 процентов населения автономной республики проживает в селах. Основной текущей проблемой является массовая миграция населения из сел в города. Но в Нахчыване этой проблемы нет. В селах созданы образцовые сельские центры, в которые снабжены всей необходимой инфраструктурой, в том числе торговыми и служебными объектами. А также обеспечена занятость сельского населения. Созданы условия, чтобы население занималось сельским хозяйством, получало богатый урожай. Создание в населенных пунктах современной инфраструктуры, строительство самых качественных дорог в стране, бесперебойная подача газа и света, телефонизация всех сел, создания в селах городских удобств еще больше увеличило привязанность людей к земле, обеспечило развитие сельского хозяйства», - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что во всех сферах экономики АР государство создало необходимые условия для деятельности современных субъектов предпринимательства, сформирована благоприятная среда для реализации ими своего потенциала.

"Экономическая политика в Нахчыване направлена на ускорение развития предпринимательства, усиление его роли, повышение государственной поддержки в этой сфере, и самое главное, на реализацию потенциала. Таким образом, размер кредитов, выданных в АР предпринимателям в прошлом году, составил 13 миллионов 790 тысяч 800 манатов.

Работы по обустройству и созиданию в АР, музеи, многовековые исторические памятники, развитая инфраструктура, сеть отелей и низкий уровень преступности сделали регион также привлекательным местом для туристов. Только за прошлый год, Нахчыван посетило около полумиллиона туристов», - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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