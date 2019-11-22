Делегация парламента Азербайджана приняла участие в юбилейном заседании ПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым приняла участие в 50-м юбилейном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат парламента, мероприятие вступительной речью открыла председатель структуры, спикер Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. Она поздравила участников заседания по случаю юбилейной сессии. Далее был продемонстрирован документальный фильм о создании и пути развития ПА СНГ.

На сессии были рассмотрены вопросы, связанные с усовершенствованием законодательства касательно статуса парламентариев, созданием национальных центров по экологической безопасности, направлениями деятельности ПА СНГ на следующий год и др.

Визит азербайджанской парламентской делегации в Санкт-Петербург завершается сегодня.

(Текст: Турал Гараджаев)

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