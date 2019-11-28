На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - На заседании Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

"Политсовет партии на прошедшем сегодня заседании обсудил вопросы, связанные с продолжением реформ в парламенте Азербайджана. Концепция реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, его достижения и успехи серьезно обсуждаются в обществе. Население ощущает эффект этих рефрм, поддерживает их", - сказал Ахмедов, отметив, что партия "Ени Азербайджан" вносит и продолжит вносить свой вклад в реализацию этих реформ.



По его словам, проводимые в стране реформы охватывают смые разные сферы общественной жизни. "Естестственно, что главная цель этих преобразований - развитие Азербайджана, диверсификация экономики страны, дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана, а также обеспечение на этом фундаменте еще более ускоренного развития социальной сферы и повышение благосостояния граждан", - подчеркнул Али Ахмедов.



По его словам, 2019 год можно считать периодом, когда проводимые главой государства реформы приняли еще более динамичный характер. "В текущем году было осуществлено множество важнейших преобразований. Линия этих реформ будет продолжена и далее. Особенно нужно отметить реализованные по инициативе и в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева социальные пакеты, которые, считаю, были встречены гражданами с удовлетворением", - добавил Ахмедов.

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