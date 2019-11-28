Афлатун Амашов: Решение в связи с парламентом вызвано адекватной реакцией на реформы Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Решение Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламент) вызвано намерением парламента страны адекватно отреагировать на реформы, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса, председатель Совета печати Афлатун Амашов.

По его словам, это также можно понять со слов представителей правящей партии в связи с вынесенным решением.

«Считаю, что с предстоящими внеочередными парламентскими выборами процесс реформ вступит в свою важную фазу. Для успеха этого этапа необходимо заново сформировать парламент. Естественно, важно и омолаживание. И ПЕА руководствуется этим. Президент Ильхам Алиев, как председатель партии, подчеркивал этот момент в своих выступлениях. Он также сообщал, что реформы будут углублены, что молодежь будет выдвигаться сфере в государственного управлении. Думаю, решение Политического совета ПЕА будет иметь исключительное значение с этой точки зрения. ПЕА влиятельный институт, который на протяжении десятилетий осуществляет важную миссию, как в политической, так и в общественной жизни страны. Решение партии связано с желанием обновить свой депутатский корпус, а также является важным месседжем обществу. Это образцовый поступок», - сказал Амашов.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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