Президент Ильхам Алиев упразднил Палату по надзору за финансовыми рынками (версия 2)

28 ноября 2019 17:45 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана упразднена, полномочия органа по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе его права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также его имущество - передаются Центральному банку Азербайджана.

Центральному банку поручено, в течении одного месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения относительно внесения необходимых поправок в законы Азербайджана «О Центральном банке Азербайджана», «О банках», «О кредитных организациях, не являющихся банками», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании» и другие законодательные акты, осуществить все необходимые меры для проведения соответствующих мероприятий по приему-сдаче.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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