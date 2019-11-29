Новоназначенный омбудсман Азербайджана принесла присягу

29 ноября 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Избранная на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса омбудсманом Сабина Алиева принесла присягу.

Как передает Trend, на церемонии инаугурации Алиева отметила, что с честью и достоинством будет выполнять свои задачи: "Я приложу все усилия для содействия деятельности системы обеспечения прав человека, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, совершенствуемой Президентом Ильхамом Алиевым, я приложу все силы для поддержки процесса всестороннего развития в нашем обществе".

Новоназначенный омбудсман отметила, что приоритетным направлением работы уполномоченного по правам человека остается эффективное обеспечение прав и свобод граждан, а также различных групп населения, в том числе несовершеннолетних, инвалидов и других уязвимых групп. "Защита прав наших соотечественников, массово нарушенных в результате агрессии Армении против Азербайджана, донесение до мировой общественности фактов разрушения исторических и культурных ценностей нашей страны в результате оккупации, восстановление попранных прав и свобод человека являются важной составной частью этой работы" - подытожила Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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